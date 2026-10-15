Выпускники проектов платформы «Россия – страна возможностей» объединяют усилия для развития Псковской области

В Псковской области состоялся Слет выпускников проектов и конкурсов Президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятие прошло в рамках «Дня Профразвития: найди себя в Псковской области». Участники подготовили дорожную карту сообщества: определили шаги по объединению инициатив выпускников и выстраиванию сотрудничества с органами власти, СМИ и партнерами.

Программа Слета включала установочную встречу, проектную сессию регионального сообщества выпускников, работу по трем направлениям развития и формирование дорожной карты.

«Псковская область стала для нас примером того, как региональное сообщество может выстроить работу в логике конкретных действий. Участники не просто обсудили, что такое сообщество, а разложили свою работу на три четких направления: взаимодействие с властью и партнерами, внутреннее объединение и шаги по развитию. Итог – дорожная карта, которая уже сейчас становится основой для системной работы. Именно так и должно работать сообщество: не как площадка для встреч, а как инструмент, с которым можно выходить на региональный уровень и решать реальные задачи. Уверен, что этот опыт будет востребован и в других субъектах», – подчеркнул директор по региональному и международному сотрудничеству Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Василий Боков.

На установочной встрече перед участниками выступили заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Мальцева, министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель направления по взаимодействию с регионами Департамента регионального развития Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Черкесс. Спикеры подчеркнули, что развитие сообщества выпускников платформы чрезвычайно важно для региона и страны.

«Псковская область заинтересована в том, чтобы выпускники проектов Президентской платформы "Россия – страна возможностей" объединялись и работали на благо родного региона. Сообщество – это не формальность, а реальная возможность для реализации идей, обмена опытом и выстраивания диалога между властью и активными жителями. Мы готовы поддерживать инициативы выпускников и вместе развивать Псковскую область», – отметила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Практические шаги для совместной работы участники определили на проектной сессии «От знакомства к совместным проектам». Направление «Внешние взаимодействия» посвятили тому, как находить партнеров для инициатив, выстраивать диалог с региональными органами исполнительной власти и рассказывать о проектах через СМИ. В рамках «Внутреннего объединения» выпускники обсудили создание карты проектов: она поможет увидеть, над чем работают коллеги, кому нужна поддержка и где можно объединить усилия. В направлении «Создание и развитие сообщества» участники определили, как организовать общую работу и вовлечь в нее новых участников.

Слет объединил представителей управленческих, образовательных, медийных, карьерных и общественных проектов. Среди них – участники проектов и конкурсов «Лидеры России», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Профразвитие», «Другое Дело», «Моя страна – моя Россия», «Это у нас семейное», «Цифровой прорыв», выпускницы программы «Женщина-лидер», представители клуба «Эльбрус», участники программ Мастерской управления «Сенеж», Центров компетенций и других проектов.

«В сообществе можно найти команду, включиться в инициативу и учиться у людей с опытом. Для меня ценность Слета выпускников Президентской платформы "Россия – страна возможностей" – понять, какие задачи есть рядом, в родном регионе, где я могу быть полезен и какие навыки стоит развивать дальше», – рассказала, чем сообщество может быть полезно начинающему специалисту участница проекта «Флагманы образования» Ольга Заболотняя.

Подготовленная дорожная карта станет ориентиром для дальнейшей работы сообщества. Встреча помогла выпускникам найти единомышленников, увидеть возможности для сотрудничества и определить, чем они могут быть полезны друг другу. Следующий шаг – совместная работа над инициативами для Псковской области.