«Сургутнефтегазбанк» дарит скидку на все кредитные продукты

Скидку 1% предлагают жителям Псковской области на все кредитные продукты в «Сургутнефтегазбанке». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
«Мечтаете о своем доме или квартире, планируете сделать ремонт или приобрести новое авто, но нет достаточной суммы? "Сургутнефтегазбанк" объявляет акцию! Все ставки по кредитным продуктам снижены на 1%!» - отметили в пресс-службе.
Новые процентные ставки действуют по следующим предложениям:
«Не откладывайте свои мечты и планы на потом», - призвали в банке.
Подать заявку можно на сайте и в СНГБ Онлайн. Подробные условия кредитования находятся по ссылке.
Акция действует с 26 апреля по 31 мая текущего года включительно.
АО БАНК «СНГБ»