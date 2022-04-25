Общество

Псковские омбудсмены сообщили о снижении числа обращений в 2021 году

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев и детский омбудсмен Наталия Соколова отчитались перед депутатами Псковского областного Собрания о проведенной работе в 2021 году. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Шахов рассказал, что в 2021 году в его адрес поступило на 20% больше обращений, чем годом ранее. По его словам, жители Псковской области не жаловались на нарушение культурных и экологических прав, обращались по вопросам невыплаты заработной платы, а также с жалобами на нарушения их личных, социальных и политических прав.

Аркадий Мырулев сообщил, что в его адрес в прошлом году поступило 50 письменных обращений, всего рассмотрено около 300 письменных и устных жалоб. Из 50 обращений 24% были разрешены в пользу предпринимателей, указал он.

«Обращений было значительно меньше, чем в 2020 году», - заметил Аркадий Мурылев. Основная масса обращений поступало от индивидуальных предпринимателей Пскова, Великих Лук, Дедовичского и Печорского районов. По словам бизнес-омбудсмена, предпринимателей беспокоят вопросы, связанные с налоговой нагрузкой, высокими тарифами на электроэнергию, ограничительными антиковидными мерами, проверками контрольно-надзорных органов.

Детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала, что в 2021 году она получила 224 обращения (на 17 меньше, чем в 2020-м). Принято 63 заявителя в ходе личных приемов. Наибольшее количество обращений было связано с вопросами безопасности детей, и эта тематика является самой актуальной и важной. Часть вопросов касается оказания медицинских услуг, образования, организации отдыха детей, жилищных вопросов, семейных конфликтов.