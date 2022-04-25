Общество

В Псковской области поддержали нововведения в закон о персональных данных

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали федеральную инициативу, предусматривающую внесение изменений в закон о персональных данных. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отмечается в пояснительной записке, проблема защищенности персональных данных от несанкционированного доступа со стороны неограниченного круга лиц имеет высокую актуальность. В последнее время персональные данные российских граждан часто попадают в открытый доступ. Широкое распространение получили интернет-сервисы, позволяющие приобрести персональные данные российских граждан из различных баз данных. Часть таких сервисов находится в иностранном сегменте Сети, на который не распространяются требования российского законодательства о персональных данных. По данным Роскомнадзора, более 2,5 тысяч операторов персональных данных осуществляют трансграничную передачу персональных данных российских граждан в недружественные страны.

Предлагается ввести обязанность операторов обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерные доступ, предоставление, распространение, передачу персональных данных.

Для учета информации Роскомнадзор будет вести реестр учета инцидентов с неправомерной обработкой персональных данных.

В настоящее время операторы имеют возможность исполнять запросы Роскомнадзора или субъекта по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных или получением информации об обработке персональных данных, в течение 30 дней с даты их получения. Предлагается сократить срок для исполнения таких запросов до 10 рабочих дней.