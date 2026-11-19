Специализированный класс беспилотных летательных аппаратов открылся в Великолукском механико-технологическом колледже. Новую образовательную площадку оснастили современным оборудованием, которое позволит учащимся обучаться теории управления различными БПЛА, пилотированию, а также готовиться к специализированным соревнованиям, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОНФ Псковской области

В церемонии открытия приняли участие представители власти, сферы образования и Народного фронта, педагоги и учащиеся колледжа

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова назвала открытие класса беспилотных летательных аппаратов серьезным продвижением в развитии образовательных программ колледжа.

«Сегодня без навыков и компетенций, связанных с беспилотными системами, невозможно шагнуть в будущее практически в любой профессии. Сельское хозяйство, системы безопасности и обороны страны, экономика, транспорт, энергетика — всюду открываются новые перспективы использования БПЛА. И вы одни из первых получаете возможность быть готовыми использовать их в своей будущей профессии», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Класс оборудовали при поддержке проекта Народного фронта «На Высоте!», направленного на популяризацию гражданского применения беспилотников. Руководитель регионального отделения Народного фронта Виктор Остренко рассказал, что проект реализуется по всей стране и связан с решением задач современного общества, экономики и запросов рынка.

«Это возможность получить профессию, стать эффективным, интересным и достигающим результатов спортсменом. Использовать эти навыки также можно в медиаиндустрии», - отметил он. При поддержке Народного фронта планирует уже в этом году реализовать программу в 70 регионах страны. До конца года начать свою работу должны 200 классов по стране.

Развитие сети классов БПЛА является одним из ключевых направлений проекта «На Высоте!». В Великолукском механико-технологическом колледже для развития навыков управления беспилотниками и отработки спортивных приемов приобретен комплекс спецоборудования. Это симуляторы и учебные квадрокоптеры, в том числе для проведения соревнований по «дрон-баскетболу», ноутбуки, интерактивная панель, комплекты воздушно-спортивных трасс.

Добавим, с этого учебного года в колледже проводится подготовка студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Программа реализуется при поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Таким образом, в учреждении можно пройти как быструю подготовку, так и получить полноценную профессию.