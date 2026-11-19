Специализированный класс беспилотных летательных аппаратов открылся в Великолукском механико-технологическом колледже. Новую образовательную площадку оснастили современным оборудованием, которое позволит учащимся обучаться теории управления различными БПЛА, пилотированию, а также готовиться к специализированным соревнованиям, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба ОНФ Псковской области
В церемонии открытия приняли участие представители власти, сферы образования и Народного фронта, педагоги и учащиеся колледжа
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова назвала открытие класса беспилотных летательных аппаратов серьезным продвижением в развитии образовательных программ колледжа.
Класс оборудовали при поддержке проекта Народного фронта «На Высоте!», направленного на популяризацию гражданского применения беспилотников. Руководитель регионального отделения Народного фронта Виктор Остренко рассказал, что проект реализуется по всей стране и связан с решением задач современного общества, экономики и запросов рынка.
Развитие сети классов БПЛА является одним из ключевых направлений проекта «На Высоте!». В Великолукском механико-технологическом колледже для развития навыков управления беспилотниками и отработки спортивных приемов приобретен комплекс спецоборудования. Это симуляторы и учебные квадрокоптеры, в том числе для проведения соревнований по «дрон-баскетболу», ноутбуки, интерактивная панель, комплекты воздушно-спортивных трасс.
Добавим, с этого учебного года в колледже проводится подготовка студентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Программа реализуется при поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Таким образом, в учреждении можно пройти как быструю подготовку, так и получить полноценную профессию.