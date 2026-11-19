В Псковской области продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Проект собирает истории людей с инвалидностью и инклюзивные инициативы со всей страны. На конкурс можно представить личные достижения или проекты, направленные на развитие культуры равных возможностей и создание доступной среды.

О том, почему важен конкурс, какие номинации доступны участникам и сколько заявок уже поступило от жителей региона, Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева.

— Татьяна Владиславовна, в Псковской области продолжается прием заявок на региональный этап конкурса. Сколько уже участников?

— По последним данным, опубликованным на сайте конкурса «Безграничные возможности», от Псковской области поступило и прошло верификацию на сайте оргкомитета 19 заявок. Для региона с небольшим количеством жителей это, наверное, средний показатель. Впереди, конечно, наши «миллионники» — Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ленинградская области, где проживает больше людей и количество заявок естественно больше.

— Кто уже включился в заявочную кампанию?

— Из общения с партнерами мы знаем, что активно включились в работу региональные отделения всероссийских обществ инвалидов. Особенно хочется отметить Всероссийское общество инвалидов, которое возглавляет Марина Эдуардовна Борисенкова: коллеги помогают информировать людей и сопровождать процедуру подачи заявок. Участвуют и наши социальные организации. Очень надеемся, что в ближайшее время подключатся работодатели, у которых уже есть практики создания условий для профессионального роста и трудовой занятости людей с ограниченными возможностями. Верим, что в число участников войдут и образовательные организации: есть достаточно много образовательных технологий, в том числе уникальных. Например, сотрудники Центра лечебной педагогики являются авторами и разработчиками методик, которые применяются в работе и обучении людей и детей с ограниченными возможностями. Среди участников есть спортсмены, сотрудники библиотек, музыканты и просто люди с интересными историями и судьбами.

— Какие направления и номинации предусмотрены?

— Конкурс состоит из двух направлений. Первое — «Люди без границ»: здесь в большей степени представлены личные истории — мотивирующие, вдохновляющие, которые могут стать примером для других людей с ограничениями по здоровью. Второе — «Норма жизни», касающееся в первую очередь работы команд, территорий, объединений и организаций, которые реализуют проекты или технологии создания условий для самореализации людей с ОВЗ, их трудовой занятости и профессионального роста. В каждом направлении представлено по шесть номинаций. В одной из них — «Мечта без границ» — победителя определяют по итогам народного голосования, поэтому принять участие в выборе может каждый.

Номинации конкурса охватывают практически все сферы жизни. Например, в номинации «Голос перемен/Язык равенства» блогеры и журналисты могут представить работы, направленные на изменение отношения к людям с инвалидностью. В номинации «Культура без границ» — проекты библиотек, клубов, театральные постановки, концерты, танцы. Есть номинация, в рамках которой можно рассказать о туристических поездках по нашей стране и о том, как благодаря таким путешествиям удалось что-то изменить к лучшему. Или о прекрасных маршрутах, которые позволяют людям с инвалидностью познакомиться с интересными объектами на территории Псковской области. В номинации «Семейные истории» участники имеют возможность рассказать о счастливом родительстве, любви и поддержке близких. «Норма жизни» предполагает возможность заявить об изобретениях, технологиях, доступных пространствах, которые помогают людям нивелировать ограничения по здоровью, участвовать в каких-то активностях. В регионе есть прекрасные проекты, связанные с иппотерапией, когда конные клубы работают со взрослыми и детьми с инвалидностью. В треке «Люди без границ» есть номинация «Нужны друг другу», где участники рассказывают о взаимодействии с животными и о том, как они помогают друг другу найти опору в жизни и почувствовать ее полноту.

— Как проходит конкурс?

— Конкурс проходит в два этапа. Региональный длится до 20 декабря. Прием заявок на сайте добро.рф идет с 9 октября по 30 ноября. Заявка предполагает выбор номинации, в которой человек или организация хочет заявиться, и короткий рассказ о своей истории объемом от 3 до 5 тысяч знаков. Желательно подкрепить рассказ имеющимися фотографиями, короткими видео, а также дипломами и сертификатами, которые подтверждают достижения или результаты реализации проектов.

С 1 по 20 декабря сформированная и утвержденная на региональном уровне группа экспертов будет оценивать все заявки, поступившие от жителей Псковской области. В каждой номинации определят три лучшие заявки, а победители будут делегированы на федеральный этап. Там сначала проверят соответствие заявок требованиям конкурса, затем их оценит экспертное жюри, которое возглавляет заместитель председателя правительства Татьяна Алексеевна Голикова, а также известные медийные личности: Сергей Безруков, Диана Гурцкая, Роман Костомаров, Рустам Набиев, Юлия Самойлова и другие. Среди экспертов не менее 50% людей с инвалидностью — это требование распространяется и на региональные экспертные группы.

— Кто вошел в региональную экспертную комиссию?

— Мы постарались привлечь известных людей, представляющих разные сферы деятельности, потому что и заявки ожидаются разной направленности. В составе экспертов Константин Владимирович Абабков — заслуженный деятель искусств Псковской области, «Душа земли Псковской», профессионал; Екатерина Алексеевна Ануфриева, директор Псковской областной библиотеки для незрячих; руководители всероссийских общественных организаций инвалидов: Марина Эдуардовна Борисенкова, Сергей Викторович Кательницкий (Всероссийское общество глухих), Владимир Алексеевич Прокудин (Всероссийское общество слепых). В комиссии есть специалисты, посвятившие жизнь и работу теме инклюзии и взаимодействия с инвалидами: Вячеслав Вячеславович Сукманов, директор интеграционных мастерских, и Андрей Михайлович Царев, директор Центра лечебной педагогики. Также в числе экспертов - Михаил Игоревич Каратыш — участник СВО, выпускник кадровой программы «Герои земли Псковской», кавалер ордена Мужества, депутат Законодательного Собрания Псковской области, человек с активной жизненной позицией.

В составе экспертов также представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Ольга Викторовна Василенко возглавляет областную общественную организацию «Чудской проект». У них большой опыт реализации на территории региона социально значимых проектов, связанных с обеспечением доступности общественных территорий. Одна из последних интересных работ — создание инклюзивных маршрутов для путешествий людей с ограниченными возможностями здоровья вместе с туристической фирмой. Например, маршрут «Александр Невский», адаптированный для людей с инвалидностью по зрению и слуху.

Есть и представитель СМИ — Ирина Сергеевна Нассар, шеф-редактор группы радиовещания ВГТРК «Псков»; поэт, литературный критик, член Союза писателей России Вита Валерьевна Пшеничная, у которой есть опыт работы в жюри фестиваля «Словенское поле» и молодежного конкурса «Чернильница». Мы старались сформировать экспертную группу не только из представителей государственных структур, но и из творческих людей, представителей НКО и СМИ — охватить все сферы жизни.

— Что получат победители? Будут ли отмечены участники, не прошедшие в финал? И что в целом дает региону участие в такой премии?

— Победители конкурса будут объявлены 22 апреля в Москве. Они получат призы от партнеров: сертификаты на семейные путешествия, на развитие бизнес-идей. Мы видим, что к конкурсу присоединяется все больше партнеров, которые вносят свой вклад в поддержку людей с «безграничными возможностями». На региональном уровне тоже, уверена, никто не останется без внимания. Безусловно, все участники будут отмечены. Если говорить о материальных наградах, этот вопрос еще в стадии проработки, время у нас есть.

Задача и регионального, и федерального этапов — не только выявить лучших из самых достойных, но и привлечь внимание общества к этой теме, показать силу духа, желание жить, самореализовываться, профессионально расти людей, у которых есть те или иные ограничения по здоровью, но не утрачено желание двигаться вперед и радоваться жизни.

Всех желающих приглашаем к участию в конкурсе! Заходите на сайт «Безграничные возможности», знакомьтесь с номинациями и выбирайте свои направления.

на официальном сайте премии>>> Прием заявок – до 30 ноября 2026 года. Подать заявку можно

Беседовала Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН