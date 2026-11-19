Северо-Западное таможенное управление зафиксировало рост очереди из фур перед пунктом пропуска «Убылинка». Как сообщают в пресс-службе ведомства, по состоянию на 19 ноября на границе ожидают выезда более 100 транспортных средств.

Фото: ФТС России / Max

Основной причиной сложившейся ситуации является неритмичный прием транспортных средств сопредельной латвийской стороной.

По сравнению с первой декадой ноября текущего года, наблюдается снижение количества принятых латвийской стороной транспортных средств на 25%.

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также ограничения на границах Республики Беларусь со странами – членами Европейского союза, возможны скопления грузовых транспортных средств и перед российскими пунктами пропуска.