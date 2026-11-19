Немецкий полугусеничный тягач Sd.Kfz.8 времён Второй мировой войны, восстановленный в псковской мастерской «Арьергард», представили в Музее техники Вадима Задорожного, сообщили Псковской Ленте Новостей реставраторы.

Фото здесь и далее: реставрационная мастерская «Арьергард»

Тягач обнаружили в сентябре 2021 года на дне реки Волхов. Изначально поисковики рассчитывали найти советский танк Т-34, но вместо него подняли немецкую машину, затонувшую предположительно в 1941 году.

После подъёма реставраторы обнаружили, что тягач сильно повреждён коррозией из-за долгого нахождения в воде, а корпус и ходовая часть были покрыты толстым слоем грязи и ржавчины. При этом сохранились гусеничная ходовая часть, колёса и значительная часть конструкции.

Восстановление заняло около пяти лет. Как отметили реставраторы, несмотря на относительно хорошую комплектность найденного шасси, им пришлось проделать большую работу.