Потеря работы, внезапная поломка автомобиля или непредвиденные расходы на лечение могут застать врасплох даже тех, кто привык тщательно планировать бюджет. Чтобы в сложной ситуации не остаться без денег, специалисты советуют заранее создавать финансовую подушку. Какого размера она должна быть, рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова в программе «PRO-Деньги» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, финансовая подушка нужна не только состоятельным людям. Наличие сбережений позволяет спокойнее переживать непредвиденные расходы и не принимать поспешных финансовых решений.

«Финансовая подушка необходима каждому из нас. Это вещь, которая даёт каждому человеку чувство уверенности в завтрашнем дне, защищённости и возможности быстро решить свои финансовые вопросы, если они вдруг возникнут», - отметила Ирина Баранова.

При этом размер накоплений следует рассчитывать не по зарплате, а по обязательным ежемесячным расходам. К ним относятся продукты, транспорт, мобильная связь, лекарства, обучение и другие необходимые платежи.

«Никогда не надо сравнивать размер подушки с вашим доходом. Подушку лучше всего складывать из ваших обязательных ежемесячных трат», - объяснила эксперт.

По её словам, наиболее комфортный запас - сумма, которой хватит на три-шесть месяцев привычной жизни. Например, обязательные расходы составляют 30 тысяч рублей в месяц. Тогда для финансовой подушки потребуется от 90 до 180 тысяч рублей.

Такие накопления особенно полезны при потере работы. Человек сможет спокойно искать новое место, не соглашаясь на первое предложение только из-за нехватки денег.

Ирина Баранова подчеркнула, что даже небольшой резерв позволяет чувствовать себя увереннее и справляться с неожиданными жизненными обстоятельствами.