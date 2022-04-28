Общество

Ход социальной догазификации обсудили Андрей Турчак и Алексей Миллер

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом член Совета Федерации сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили ход социальной догазификации. Это одно из важнейших предвыборных обещаний «Единой России», которое мы реализуем вместе. Несмотря на санкции, работа продолжается и будет доведена до конца. Люди подают заявки, газ к их участкам подводится бесплатно. Сегодня таких заявок уже более 786 тысяч. Заключено 350 тысяч договоров. Более трети из них выполнено», - подвел итог Андрей Турчак.

По его словам, в подавляющем большинстве субъектов действуют программы поддержки, когда регион компенсирует затраты по прокладке трубы уже по участку ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям и другим льготникам. Также возмещаются (частично или полностью) затраты на покупку газового оборудования. Такие меры заметно ускоряют процесс.

«Обсудили с Алексеем Борисовичем и инициативу «Единой России» о безвозмездных поставках газа для Вечных огней и Огней памяти. «Газпром» обеспечивает газом почти половину таких мемориалов - 1261 из 2825. Для всех нас и для нашей страны важно, чтобы они горели всегда», - заключил сенатор.