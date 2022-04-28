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Общество

Игорь Смолькин переизбран руководителем регионального отделения Союза писателей

30.04.2022 20:36|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошло отчетно-выборное собрание регионального отделения Союза писателей России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, председателем правления регионального отделения сроком на пять лет единогласно переизбран Игорь Смолькин.

На этот же срок избран состав правления организации в составе Андрея Бениаминова, Юрия Ишкова, Надежды Камянчук, Андрея Канавщикова, Валерия Павлова, Ирены Панченко, Игоря Плохова, Тауфика Рахматуллина.

В состав ревизионной комиссии вошли Наталья Лаврецова, Светлана Размыслович и Тамара Соловьёва.

До проведения выборов Игорь Смолькин доложил о работе организации за последние 5 лет. Он отметил, что с 2017 года ушли из жизни 11 псковских писателей. За этот же период в члены Союза писателей России приняты 4 прозаика и поэта Псковской области, приемные дела еще двух авторов находятся в приемной комиссии Союза писателей России (г. Москва) и будут рассмотрены в июне текущего года. Далее Игорь Смолькин доложил об основных мероприятиях, проведенных организацией за отчетный период, отдельно остановившись на достижениях псковских литераторов, выпущенных книгах, мероприятиях, получивших общероссийское и международное звучание. Он обратил внимание на то, что последние два года работа псковских писателей, в том числе в части встреч с читателями, была затруднена в связи пандемией коронавирусной инфекции.

«Поэтому многое из задуманного и запланированного выполнить не удалось. Но мы не привыкли складывать руки. Будем работать! И дай нам на это Бог достаточно сил!» — сказал Игорь Смолькин.

Также с докладом о финансовой деятельности организации выступила председатель ревизионной комиссии Псковского регионального отделения Союза писателей России Наталья Лаврецова.

Решением общего собрания отчет о работе был принят, работа писательской организации за отчетный период признана удовлетворительной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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