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Общество

Бизнес-зал открылся в псковском аэропорту

02.05.2022 12:35|ПсковКомментариев: 0

Бизнес-зал открылся в Псковском международном аэропорту. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Наш аэропорт продолжает активно модернизироваться и предлагает новые услуги для повышения качества обслуживания  пассажиров. Одна из новых услуг - VIP-комнаты: отдельные помещения с диванами и телевизором. Посетители могут сюда заказать еду и напитки из кафе. Здесь пассажирам будем комфортно отдохнуть перед вылетом. А еще их доставят до самолета без очереди на отдельном автобусе!» - отметил глава региона.

Около недели VIP-комната работала в тестовом режиме и отдохнуть в ней мог любой пассажир. Посетители оставляли свои предложения в книге отзывов, большинство из них учтено аэропортом, рассказал глава региона.

«Работа по развитию территорий аэропорта продолжается – в частности, планируется обустроить стойку с кофе и бутербродами в "стерильной" зоне, перед самым вылетом. Необходимое оборудование уже заказано, скоро будет установка. Также начинается проектирование нового пассажирского терминала», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #псков #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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