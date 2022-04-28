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Общество

В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку

03.05.2022 12:03|ПсковКомментариев: 0

Служебную проверку провели в Детской областной клинической больнице в Пскове после жалобы местной жительницы на неоказание помощи ее ребенку. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на соответствующее обращение на сайте губернатора. 

Фото из архива ПЛН

«Ребенка (на автомобиле - ред.) скорой помощи привезли в детскую областную больницу в 6.20 с острой болью в животе и подозрением на аппендицит. В это время в приемном отделение пациентов не было. Врач-педиатр подошел в 8:00, а хирурга нет уже больше двух часов. Врач, который ушел в 7:40, за 1 час 20 минут не подошел к ребенку. И неизвестно, когда будет хирург, так как врачи приходящие. Иногда счет идет на минуты, как можно ждать оказания помощи больше двух часов? К заведующей обратиться тоже невозможно - ее нет на месте. До настоящего времени помощь не оказана. Прошу разобраться в данной ситуации», - говорится в обращении. 

Комментируя данную ситуацию, Марина Гаращенко отметила, что в больнице провели служебную проверку, по результатам которой медицинской сестре приемного отделения было вынесено дисциплинарное взыскание за неисполнение своих должностных обязанностей. 

Комитет по здравоохранению Псковской области принес автору жалобы свои извинения.

Теги: #псков #больница #жалоба
Источник: Псковская Лента Новостей
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