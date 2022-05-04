Общество

Ученые из МГУ исследуют ихтиофауну в Псковской области

Исследования ихтиофауны начались в национальном парке «Себежский» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка.

Фото здесь и далее: группа национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский» / «ВКонтакте»

В начале мая в национальный парк прибыла группа ихтиологов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Сотрудники кафедры ихтиологии биологического факультета Е. А. Пивоваров и Ф. С. Лобырев начали проводить контрольные отловы рыб в озере Себежском, а также в озерах Нечерица и Озерявки.

Цель исследований - определить видовой состав, структуры популяций основных видов и пространственное распределение разновозрастных группировок рыб по акватории водоемов. Отловы рыб ведут на основании разрешения, выданного национальному парку Росприроднадзором, по плану, утвержденному на заседании НТС.

По результатам двух дней работы при поддержке сотрудников отделов охраны и лесного национального парка ученые уже провели четыре притонения малькового невода на озере Себежском, подтвердили обитание пескаря в в данном водоеме, также они ведут сбор статистического материала для определения возраста и размерной структуры массовых видов рыб на озере Озерявки.