Общество

Аиста спасли псковские зоозащитники

Псковские зоозащитники спасли еще одного аиста. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна наша помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

За последнее время это уже второй аист в организации. Ему предстоит операция. «Для аистов наш приют - временный пункт передержки. Мы содержим птиц от суток до нескольких дней. Дальше их забирает мама всех псковских аистов - Марина Сиденко, руководитель волонтерского центра "Дом Белого Аиста". Уже там все раненые птицы получают полноценное лечение и уход», - рассказали волонтеры.

Так, недавно зоозащитники спасли раненого аиста и назвали его Стеша. «Люди! Аисты часто ходят вдоль дорог. Будьте милосердны, снижайте скорость, если видите птицу», - призвали в организации.