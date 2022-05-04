Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о доступной связи в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним вопросы, связанные с обеспечением доступной связи на территории региона. Как оставаться на связи в псковской глубинке? Придет ли в Псковскую область технология 5G? По каким критериям выбираются населенные пункты, в которые «приходит» Интернет?

Трансляция завершена.