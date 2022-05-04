Общество

Жители СЗФО заключили почти 72 тысячи договоров по программе «Сбереги финансы»

Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк заключили почти 72 тысячи договоров страхования по программе «Сбереги финансы» дочерней компании Сбербанка СберСтрахования в первом квартале 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Программа «Сбереги финансы» позволяет защитить деньги клиента на всех счетах и картах банка, пояснили в Сбере. Страховое покрытие включает самые распространенные риски, связанные с несанкционированным списанием денег, в том числе, если они были списаны с помощью вирусов, при мошеннических звонках или на поддельных сайтах, а также при использовании незащищенного Wi-Fi. В расширенный пакет включены риски грабежа наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит. По одному полису страхуются деньги на всех счетах клиента в Сбере, включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Защита работает 24/7 в любой точке мира.

Еще 8 тысяч жителей Северо-Запада в первом квартале застраховали в Сбере свои квартиры и дачи от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций по программе «Защита дома+».

Более 4 тысяч клиентов позаботились о своем здоровье и оформили договоры страхования по программе «Защита от травм». При наступлении страхового события необходимо самостоятельно обратиться за получением медицинской помощи, а затем подать заявление и необходимые документы на выплату в мобильном приложении СберСтрахование. Страховая выплата позволит компенсировать деньги, потраченные на лечение и реабилитацию.