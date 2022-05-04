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Второй международный патриотический поход стартовал в Псковской области

Торжественное открытие второго международного патриотического похода, направленного на сохранение исторической памяти и имен героев Великой Отечественной войны, состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Открыл международный поход приветственным словом губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также ко всем участникам мероприятия обратился заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов. «Масштабный проект сегодня востребован как никогда, он объединяет действующих сотрудников и молодое поколение из четырех регионов России и республики Беларусь. Государству нужны здоровые, смелые, грамотные люди, готовые при необходимости защищать свою Родину. Мы должны строить будущее на крепком фундаменте и этот фундамент - патриотизм!» - подчеркнул Вадим Гайдов.

Также к участникам похода обратился начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Он пожелал ребятам бодрости духа, оптимизма и хорошего настроения. Руководитель ведомства отметил актуальность проекта, напомнил о важности сохранения памяти о тех, кто ковал Победу, для будущих поколений.

В течение трех дней ребятам предстоит жить в палаточном лагере в Островском районе на территории военно-исторического комплекса «Линия Сталина» и активно участвовать в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые подготовили для них организаторы.

Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и администрация региона. В реализации проекта участвовали представители Минобороны и общественный совет при региональном УМВД России. В масштабном патриотическом мероприятии примут участие школьники из Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Республики Беларусь.