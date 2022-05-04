Общество

Псковские власти считают преждевременным снимать флаги в сквере Породненных городов

Власти считают преждевременным снимать флаги городов-побратимов в сквере Породненных городов в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы областного центра Сергей Гаврилов, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Фото: bibliopskov.ru

Местный житель предложил снять флаги городов-побратимов, отказывавшихся «от дружбы с нашим городом». По его мнению, в сквере нужно повесить в Знамя Победы, флаги союзных республик и ВДВ.

Сергей Гаврилов напомнил, что у города Пскова 18 городов-побратимов. «Институт побратимства предполагает установление постоянных дружественных связей для ознакомления с жизнью, историей и культурой города-партнера с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы, а также обмена опытом в разрешении схожих проблем, стоящих перед городскими властями и организациями», — отметил он.

«Говоря о побратимстве городов, часто вспоминают термин "народная дипломатия". В современной международной политике народная дипломатия принимает различные формы. Кроме культурного сотрудничества можно выделить туристический обмен, спорт и сотрудничество городов. Термин "народная дипломатия" относят к неофициальным широким контактам между обычными людьми, которые в итоге способствуют улучшению отношений между государствами и народами. Усилия "народных дипломатов" помогают сглаживать искаженное восприятие другой стороны и могут полностью отменить тенденцию возникновения опасных ксенофобских и русофобских настроений», - продолжил исполняющий полномочия главы Пскова.

Сергей Гаврилов сообщил, что после начала специальной военной операции только два города-побратима разорвали связи с Псковом, а два иностранных города-партнера приостановили связи. «При этом общества дружбы, существующие в городах, выразили желание продолжать сотрудничество. Совместная работа с городами-побратимами – это один из инструментов борьбы с коллективной западной пропагандой, с помощью этого инструмента можно информировать жителей иностранных городов о подвиге наших бойцов на Украине, о смысле и задачах специальной военной операции и о военных преступлениях украинских нацистов», — указал он.

«В свете всего вышесказанного отказ от флагов в сквере Породненных городов считаем преждевременным. В плановом порядке флаги будут сняты на замену в течение текущего года», — добавил Сергей Гаврилов.