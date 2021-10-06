Фотофакт: В центре Пскова рухнуло дерево

Псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны

Росприроднадзор по СЗФО принял участие в учениях в Псковской области

Почти 20% жителей СЗФО столкнулись с задержкой зарплаты в 2022 году

Псковская область в лидерах по количеству участников конкурса «Моя страна — моя Россия»