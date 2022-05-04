Общество

Территорию у памятника воинам-пограничникам благоустроили в Стругокрасненском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с ветеранами пограничной службы приняли участие в благоустройстве и приведении в порядок территории у памятника воинам-пограничникам в Стругокрасненском районе, погибших в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками в первые годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне пограничники совместно с ветеранами пограничной службы облагородили территорию памятника, окрасили металлические конструкции мемориального сооружения, почтили память и возложили цветы к месту захоронения воинов 9-го Псковского пограничного отряда, погибших в июле 1941 года.

Мемориальное сооружение расположено на 71-м километре шоссе Псков – Санкт-Петербург в деревне Лудони Стругокрасненского района. В братской могиле захоронены 59 неизвестных и 37 известных военнослужащих, среди которых девять бойцов и командиров 9-го Псковского пограничного отряда.