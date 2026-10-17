«Талант закапывать нельзя»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену

Певец Андрей Губин оценил вероятность своего возвращения на сцену в 85%. Артист в комментарии на презентации бойз-бенда «Жара» заявил, что не хочет напрасно растратить свои способности и признался, что испытывает творческую зависть к коллегам.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
При этом певец уточнил, что считает свои достижения не столько врожденным талантом, сколько способностями, развитыми за долгие годы работы.
Андрей Губин также упомянул творческую зависть, по его словам, она связана с не с деньгами, а качеством музыки. Среди композиторов, которым он завидует, артист назвал Игоря Матвиенко, которого особенно выделил, и Максима Фадеева.
Ранее сообщалось, что певец Андрей Губин, который был популярен в 90-х, покинул сцену, потому что не смог выдержать психологическую нагрузку, пишет 5-tv.ru.
Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в городе Уфе. В 1990-х годах он стал одним из самых популярных исполнителей российской эстрады. Среди его наиболее известных песен — «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода» и «Девушки как звезды».
Музыкант также писал песни и для других артистов, в том числе композицию «Ла-ла-ла» для экс-участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске.
С середины 2000-х годов певец перестал выступать на сцене и редко появляется на публике, по его словам, из-за проблем со здоровьем.