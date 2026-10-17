«Талант закапывать нельзя»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену

Певец Андрей Губин оценил вероятность своего возвращения на сцену в 85%. Артист в комментарии на презентации бойз-бенда «Жара» заявил, что не хочет напрасно растратить свои способности и признался, что испытывает творческую зависть к коллегам.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Талант закапывать нельзя, мне бог дал определенные способности. Я надеюсь, что свой талант не закопаю, а раскопаю», — ответил музыкант на вопрос о возможном возвращении к выступлениям.

При этом певец уточнил, что считает свои достижения не столько врожденным талантом, сколько способностями, развитыми за долгие годы работы.

Андрей Губин также упомянул творческую зависть, по его словам, она связана с не с деньгами, а качеством музыки. Среди композиторов, которым он завидует, артист назвал Игоря Матвиенко, которого особенно выделил, и Максима Фадеева.

Ранее сообщалось, что певец Андрей Губин, который был популярен в 90-х, покинул сцену, потому что не смог выдержать психологическую нагрузку, пишет 5-tv.ru.

Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в городе Уфе. В 1990-х годах он стал одним из самых популярных исполнителей российской эстрады. Среди его наиболее известных песен — «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода» и «Девушки как звезды».

Музыкант также писал песни и для других артистов, в том числе композицию «Ла-ла-ла» для экс-участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске.

С середины 2000-х годов певец перестал выступать на сцене и редко появляется на публике, по его словам, из-за проблем со здоровьем.