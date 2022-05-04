Общественные лежаки установят на площадке у Кузнецкого моста в Пскове. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава администрации города Борис Елкин.
«Лежаки в тестовом режиме (я имею ввиду их количество) установим в нескольких точках города. Есть несколько мест, куда мы хотели бы их поставить, в том числе интересная новая точка около Кузнецкого моста. Там мы сделали воркаут-площадку, поставили ворота, и теперь, когда проезжаю мимо, я вижу, что там всегда люди», - заметил Борис Елкин.
Кроме того, по его словам, лежаки появятся на набережной реки Великой.
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