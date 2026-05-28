«Результат есть, проблемы не замалчиваются»: депутаты от «Единой России» оценили отчет губернатора на 55-й сессии Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания от фракции «Единой России» высказались об отчете губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2025 году, который он представил в рамках 55-й сессии регионального парламента.

Председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих считает, что отчет был содержательным. По его мнению, важным является то, что губернатор не стал скрывать проблемы, а открыто о них заявил.

«Сегодня на сессии Псковского областного Собрания депутатов мы заслушали ежегодный отчёт губернатора о работе правительства Псковской области. Отчёт содержательный. Все стороны работы правительства на территории Псковской области подчёркнуты. Результаты, на самом деле, есть, но было озвучено и не скрыто то, над чем нам надо работать, где есть проблемы как субъективные, так и объективные. связанные и не связанные с работой правительства. Самое главное, что проблемы не умалчиваются, о них говорится и ставится первоочередная задача, что они должны быть решены. Во всех сферах результат есть. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но на это есть свои причины: где-то финансовые, где-то связанные с ситуацией в экономике страны. Мы все люди, и психологически нам всегда хочется большего, но ещё раз подчёркиваю – результат есть и он носит поступательное движение. Мы не стоим на месте, мы двигаемся вперёд. Только при поддержке и областного Собрания, и каждого человека, населяющего Псковскую область и нашу страну, движение вперёд будет более крупными шагами», – высказал свое мнение Игорь Дитрих.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин отметил, что в отчете прозвучали как достижения, так и то, что сделать не получилось. В частности, он упомянул срыв подрядчиком сроков строительства экотехнопарка в Палкинском муниципальном округе, о чем Михаил Ведерников также упомянул, выступая перед депутатским корпусом.

«Отчет губернатора -  это результат командной работы. Но даже при командной работе все участники процесса должны быть профессионалами, болеть своим делом и понимать – то, что мы делаем, должно приносить пользу гражданам, жителям Псковской области. Поэтому доклад, как всегда, был всеобъемлющим, затрагивал все стороны экономической и социальной жизни региона. Не скрывая, Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.) говорил и о достижениях, и о том, что хотели сделать лучше, но по объективным причинам что-то не получилось. Где-то не хватило денег, где-то нас подвели подрядчики, как, например, со строительством нового экотехнопарка. Хорошие известия были и в социальном плане. Что идет строительство закрытого спортзала для адаптивного спорта. Это то, что нужно для социализации возвращающихся с фронтов ребят, участников специальной военной операции, чтобы после того, как они вернулись в мирную жизнь, не оставались один на один со своими проблемами. Экономика сейчас находится в тяжёлых условиях – санкционное давление, страна в состоянии специальной военной операции. Не всё идёт, как хотелось бы. Темпы роста экономики, конечно, снизились, но тем не менее, - безработица на историческом минимуме, работа у людей есть. В домах тепло, весь комплекс социальных услуг - оказывается, и даже дефицит врачей снизился до 36%. При всей критике, которую мы можем сегодня услышать, - здравоохранение работает. И мы считаем, что критикуют — это хорошо, население должно критиковать. Хуже будет, если будут хвалить. Власть нужно критиковать, тогда она не будет сидеть ровно, будет шевелиться», – подчеркнул Юрий Сорокин.

Часть, касающуюся сельского хозяйства, оценил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию в региональном парламенте, депутат Андрей Козлов. В своем отчете губернатор отметил устойчивое развитие сельского хозяйства и достижения Псковской области на этом поприще.

«Предыдущий год в сельском хозяйстве был очень непростой, в результате даже была объявлена чрезвычайная ситуация, которая, в принципе, дала свои положительные плоды – это позволило аграриям не получить штрафы и дальше себя нормально чувствовать. Цифры – вещь упрямая, и Михаил Юрьевич в своём отчёте сказал, что на сегодняшний момент мы занимаем первое место по производству скота и птицы в убойном весе по Северо-Западу. Четвёртое место занимаем по молоку и растениеводству, второе место по производству рапса. Достаточно серьёзные цифры, несмотря, ещё раз подчёркиваю, на непростые погодные условия. Это позволяет аграриям чувствовать себя уверенно. Реализующиеся инфраструктурные проекты говорят о том, что инвесторы понимают, что есть перспективы, есть плановая работа со стороны правительства, со стороны министерств, со стороны губернатора, со стороны, в том числе, и депутатов. Мы также участники этого процесса. После реализации одного из проектов планируется увеличение производства молока на 25%. Это показатель, которые мы в предыдущие годы выполняли, что называется, «на тоненького». Сейчас мы стабильно даём рост и надеемся, что этот показатель мы будем стабильно выполнять в ближайшей перспективе», – пояснил Андрей Козлов.

Председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, депутата Алексея Севастьянова впечатлило серьезное снижение госдолга Псковской области.

«Губернатор представил отчет за 2025 год. Многие цифры были приведены в динамике, в сравнении с 2024-м годом и первым кварталом 2026-го года. Задачи, которые мы ставили в 2025-м году, какие-то решили, какие-то не получилось. Был абсолютно откровенный, деловой разговор. Надо понимать, что эти результаты — это консолидированная работа и правительства, и областного Собрания депутатов. Я думаю, что 2026-й год будет непростой, но мы надеемся, что всё будет хорошо. Председатель Александр Алексеевич Котов подчеркнул, что в бюджете 68% доходов – это наши, региональные. Это показатель, который растёт все эти годы. Это говорит о том, что промышленность, аграрный сектор, пусть не теми темпами, как хотелось бы, но развиваются. Снижение госдолга — это вообще уникальная и впечатляющая история», – сказал Алексей Севастьянов.

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году. 

«Жить за свой счет»: Михаил Ведерников отчитался об устойчивом росте доходов региона и снижении долгов в два раза

Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

