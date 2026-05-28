«Результат есть, проблемы не замалчиваются»: депутаты от «Единой России» оценили отчет губернатора на 55-й сессии Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания от фракции «Единой России» высказались об отчете губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2025 году, который он представил в рамках 55-й сессии регионального парламента.

Председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих считает, что отчет был содержательным. По его мнению, важным является то, что губернатор не стал скрывать проблемы, а открыто о них заявил.

«Сегодня на сессии Псковского областного Собрания депутатов мы заслушали ежегодный отчёт губернатора о работе правительства Псковской области. Отчёт содержательный. Все стороны работы правительства на территории Псковской области подчёркнуты. Результаты, на самом деле, есть, но было озвучено и не скрыто то, над чем нам надо работать, где есть проблемы как субъективные, так и объективные. связанные и не связанные с работой правительства. Самое главное, что проблемы не умалчиваются, о них говорится и ставится первоочередная задача, что они должны быть решены. Во всех сферах результат есть. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но на это есть свои причины: где-то финансовые, где-то связанные с ситуацией в экономике страны. Мы все люди, и психологически нам всегда хочется большего, но ещё раз подчёркиваю – результат есть и он носит поступательное движение. Мы не стоим на месте, мы двигаемся вперёд. Только при поддержке и областного Собрания, и каждого человека, населяющего Псковскую область и нашу страну, движение вперёд будет более крупными шагами», – высказал свое мнение Игорь Дитрих.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин отметил, что в отчете прозвучали как достижения, так и то, что сделать не получилось. В частности, он упомянул срыв подрядчиком сроков строительства экотехнопарка в Палкинском муниципальном округе, о чем Михаил Ведерников также упомянул, выступая перед депутатским корпусом.

«Отчет губернатора - это результат командной работы. Но даже при командной работе все участники процесса должны быть профессионалами, болеть своим делом и понимать – то, что мы делаем, должно приносить пользу гражданам, жителям Псковской области. Поэтому доклад, как всегда, был всеобъемлющим, затрагивал все стороны экономической и социальной жизни региона. Не скрывая, Михаил Юрьевич (Ведерников – губернатор Псковской области – ред.) говорил и о достижениях, и о том, что хотели сделать лучше, но по объективным причинам что-то не получилось. Где-то не хватило денег, где-то нас подвели подрядчики, как, например, со строительством нового экотехнопарка. Хорошие известия были и в социальном плане. Что идет строительство закрытого спортзала для адаптивного спорта. Это то, что нужно для социализации возвращающихся с фронтов ребят, участников специальной военной операции, чтобы после того, как они вернулись в мирную жизнь, не оставались один на один со своими проблемами. Экономика сейчас находится в тяжёлых условиях – санкционное давление, страна в состоянии специальной военной операции. Не всё идёт, как хотелось бы. Темпы роста экономики, конечно, снизились, но тем не менее, - безработица на историческом минимуме, работа у людей есть. В домах тепло, весь комплекс социальных услуг - оказывается, и даже дефицит врачей снизился до 36%. При всей критике, которую мы можем сегодня услышать, - здравоохранение работает. И мы считаем, что критикуют — это хорошо, население должно критиковать. Хуже будет, если будут хвалить. Власть нужно критиковать, тогда она не будет сидеть ровно, будет шевелиться», – подчеркнул Юрий Сорокин.

Часть, касающуюся сельского хозяйства, оценил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию в региональном парламенте, депутат Андрей Козлов. В своем отчете губернатор отметил устойчивое развитие сельского хозяйства и достижения Псковской области на этом поприще.

«Предыдущий год в сельском хозяйстве был очень непростой, в результате даже была объявлена чрезвычайная ситуация, которая, в принципе, дала свои положительные плоды – это позволило аграриям не получить штрафы и дальше себя нормально чувствовать. Цифры – вещь упрямая, и Михаил Юрьевич в своём отчёте сказал, что на сегодняшний момент мы занимаем первое место по производству скота и птицы в убойном весе по Северо-Западу. Четвёртое место занимаем по молоку и растениеводству, второе место по производству рапса. Достаточно серьёзные цифры, несмотря, ещё раз подчёркиваю, на непростые погодные условия. Это позволяет аграриям чувствовать себя уверенно. Реализующиеся инфраструктурные проекты говорят о том, что инвесторы понимают, что есть перспективы, есть плановая работа со стороны правительства, со стороны министерств, со стороны губернатора, со стороны, в том числе, и депутатов. Мы также участники этого процесса. После реализации одного из проектов планируется увеличение производства молока на 25%. Это показатель, которые мы в предыдущие годы выполняли, что называется, «на тоненького». Сейчас мы стабильно даём рост и надеемся, что этот показатель мы будем стабильно выполнять в ближайшей перспективе», – пояснил Андрей Козлов.

Председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, депутата Алексея Севастьянова впечатлило серьезное снижение госдолга Псковской области.

«Губернатор представил отчет за 2025 год. Многие цифры были приведены в динамике, в сравнении с 2024-м годом и первым кварталом 2026-го года. Задачи, которые мы ставили в 2025-м году, какие-то решили, какие-то не получилось. Был абсолютно откровенный, деловой разговор. Надо понимать, что эти результаты — это консолидированная работа и правительства, и областного Собрания депутатов. Я думаю, что 2026-й год будет непростой, но мы надеемся, что всё будет хорошо. Председатель Александр Алексеевич Котов подчеркнул, что в бюджете 68% доходов – это наши, региональные. Это показатель, который растёт все эти годы. Это говорит о том, что промышленность, аграрный сектор, пусть не теми темпами, как хотелось бы, но развиваются. Снижение госдолга — это вообще уникальная и впечатляющая история», – сказал Алексей Севастьянов.

