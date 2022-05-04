Общество

Псковская делегация почтила память партизан в Белоруссии

Псковская делегация почтила память партизан в Витебской области Белоруссии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«В составе официальной делегации Псковской области, возглавляемой первым заместителем губернатора Верой Емельяновой, поклонились памяти партизан в Витебской области братской Белоруссии. По поручению председателя Александра Котова представил наше областное Собрание», - отметил Армен Мнацаканян.

Торжественно-траурные мероприятия были посвящены прорыву 1944 года. «В ночь на 5 мая бригадами Полоцко-Лепельского партизанского соединения был осуществлен прорыв блокады народного сопротивления. Гитлеровские каратели 25 суток пытались уничтожить в жесточайших боях 17 тысяч партизан, воевавших против карателей на этой земле. Не вышло. Несмотря на более чем троекратное численное превосходство. Партизаны вывели из окружения более 15 тысяч мирных жителей», - напомнил вице-спикер.​

О тяжелейших боях напоминает памятник партизанской славы – мемориальный комплекс «Прорыв». В братской могиле покоятся останки более 450 воинов. «Партизаны, воины Советской армии, мирные жители. Представители разных народов и разных конфессий. Тогда никто ничего не делил и не разграничивал. Объединялись в борьбе с общим врагом», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

«Сила единства, мужество, стойкость, братство наших народов и дали нам Великую Победу. Ценой неимоверных потерь. Мы помним. Мы гордимся!» - резюмировал вице-спикер.