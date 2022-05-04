Общество

Бесплатную психологическую встречу о турбулентности проведут в Пскове

Молодежь Пскова приглашают на бесплатную психологическую встречу 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Ее проведет практикующий психолог по направлению социальных отношений Ирина Попова.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

«Каждый человек в мире сталкивается с неопределенностью, неожиданными обстоятельствами – так, если бы мы все оказались в большом самолете и началась сильная турбулентность. Когда она закончится, никто не понимает, но каждый испытывает какие-то свои эмоции. Почему мы так реагируем? Как оставаться стабильным? Как использовать это время для роста и развития?» – обратились к горожанам организаторы мероприятия.

На эти и другие вопросы в 18:30 на базе Молодежного центра (улица Максима Горького, 15) приглашенный специалист постарается дать ответы.

Регистрация на данное мероприятие обязательна, количество мест ограничено. По всем возникающим вопросам можно обратиться к организатору мероприятия Алине Трашковой.