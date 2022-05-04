Общество

Михаил Ведерников: 9 Мая — священный праздник для каждого россиянина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«9 Мая — священный праздник для каждого россиянина. В годы Великой Отечественной войны в Псковской области каждая семья столкнулась с горем, разорением или гибелью родных и близких. Из года в год мы вспоминаем имена защитников и освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла и детей войны, всех тех, кто внес большой вклад в Великую Победу», - отметил глава региона.

Особые слова признательности он выразил ветеранам.

«На вашем примере мужества и отваги выросло не одно поколение истинных патриотов, для которых слова Родина, Отчизна, долг и совесть стали высшей ценностью. Мы чтим имена погибших на полях сражений и в концлагерях, замученных мирных жителей. В годы Великой Отечественной войны погибло 150 тысяч уроженцев Псковской земли. Вечная им память! Сегодня наша страна в рамках специальной военной операции снова вынуждена спасать русских от нацизма. Наши военнослужащие находятся на передовой, повторяя подвиги доблестных предков», - подытожил Михаил Ведерников.

Он также поздравил псковичей с 9 мая - праздником мира, свободы и справедливости и пожелал, чтобы небо над Россией всегда было мирным.