Общество

Еще 35 жителей Псковской области заразились COVID-19

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 109 890 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

За сутки избавиться от болезни в Псковской области удалось 38 пациентам, за все время – 107 597. Умерли от коронавируса в регионе 1 831 человек (+0).

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

Псков – 34684/10

Великие Луки – 16826/6

Бежаницкий район – 1459/11

Великолукский район – 2645/0

Гдовский район – 1970/0

Дедовичский район – 2839/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 1000/0

Куньинский район – 978/1

Локнянский район – 1059/0

Невельский район – 4998/0

Новоржевский район – 1158/0

Новосокольнический район – 3132/0

Опочецкий район – 3369/2

Островский район – 5244/0

Палкинский район – 1072/0

Печорский район – 2499/0

Плюсский район – 1722/0

Порховский район – 3904/0

Псковский район – 8784/0

Пустошкинский район – 1355/0

Пушкиногорский район – 1466/0

Пыталовский район – 1458/0

Себежский район – 2772/3

Стругокрасненский район – 1851/1

Усвятский район – 718/1

Иногородние (с 30.12.2020) - 46