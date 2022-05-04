Еще 35 жителей Псковской области заразились COVID-19

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 109 890 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За сутки избавиться от болезни в Псковской области удалось 38 пациентам, за все время – 107 597. Умерли от коронавируса в регионе 1 831 человек (+0).
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
Псков – 34684/10
Великие Луки – 16826/6
Бежаницкий район – 1459/11
Великолукский район – 2645/0
Гдовский район – 1970/0
Дедовичский район – 2839/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 1000/0
Куньинский район – 978/1
Локнянский район – 1059/0
Невельский район – 4998/0
Новоржевский район – 1158/0
Новосокольнический район – 3132/0
Опочецкий район – 3369/2
Островский район – 5244/0
Палкинский район – 1072/0
Печорский район – 2499/0
Плюсский район – 1722/0
Порховский район – 3904/0
Псковский район – 8784/0
Пустошкинский район – 1355/0
Пушкиногорский район – 1466/0
Пыталовский район – 1458/0
Себежский район – 2772/3
Стругокрасненский район – 1851/1
Усвятский район – 718/1
Иногородние (с 30.12.2020) - 46