Общество

Великолучане отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Великих Луках сегодня, 9 мая. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

Фото здесь и далее: «Великолукская Правда Новости»

По традиции после завершения военного парада на площади и шествия «Бессмертного полка», у Вечного огня состоялся торжественный митинг с участием ветеранов, представителей власти города, общественных организаций, партий, трудовых коллективов, молодежи.

Со словами приветствия к участникам митинга обратились вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, глава города Николай Козловский, глава администрации города Андрей Беляев, председатель городского совета ветеранов Петр Подгорный, представители великолукского духовенства и учащейся молодежи.

После минуты молчания в память о павших воинах и воинского салюта присутствующие возложили цветы и венки к Вечному огню. Отмечается, что поток людей к мемориалу долго не прекращался. Затем великолучане переместились на летнюю эстраду, где для них подготовили праздничный концерт.