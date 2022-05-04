Общество

Жители Пушкиногорья прошли по улицам поселка в составе «Бессмертного полка»

Жители и гости Пушкиногорья с фотографиями своих отцов, дедов, прадедов прошли в составе «Бессмертного полка» по улицам поселка сегодня, 9 мая. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

Торжественный митинг на Старой площади открыл глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Поздравляя всех с Днем Победы, он подчеркнул, что Великая Отечественная война была одним из самых больших испытаний, которое с честью выдержала Россия.

На митинге присутствовала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Она зачитала поздравительный адрес от главы региона Михаила Ведерникова. Торжественный митинг завершился возложением цветов на центральном воинском захоронении Пушкинских Гор.

Праздник продолжился на стадионе. Здесь состоялся большой праздничный концерт с участием Сергея Булатова, Галины Бородиной, Алены Мазиной, Вадима Снегова, Ларисы Абрамовой, Маргариты Ефимовой, Владимира Геворкяна и других. Был организован конкурс детских рисунков, посвященных Празднику Победы. Также прошли спортивные состязания.