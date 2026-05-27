Псковичам напомнили, до какого числа нужно выбрать лекарства льготникам

Ежегодно до 1 октября граждане, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение и медицинские изделия, должны выбрать формат поддержки: бесплатные лекарства или денежную компенсацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Специалисты напоминают, что стоимость лекарств при многих хронических заболеваниях может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Если человек откажется от льготного лекарственного обеспечения, при ухудшении здоровья он будет покупать медикаменты за свой счет.

Перед принятием решения врачи рекомендуют гражданам обсудить выбор с лечащим врачом.

Чтобы вернуть право на льготное лекарственное обеспечение, гражданин должен подать заявление в Социальный фонд. Человек может сделать это один раз в год — до 1 октября. После подачи заявления государство предоставит меру поддержки в натуральной форме с 1 января следующего года.

Сохранение права на набор социальных услуг гарантирует получение всех жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе дорогостоящих.

