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Общество

Более 107 млн бонусов от СберСпасибо россияне направили на добрые дела

13.05.2022 16:39|ПсковКомментариев: 0

В 2022 году россияне перечислили уже более 107 млн бонусов от СберСпасибо на благотворительность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПАО Сбербанк.

Клиенты программы лояльности Сбера жертвовали фондам, которые помогают ветеранам, взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, людям с инвалидностью и семьям, нуждающимся в особой поддержке.

Аналитики программы отмечают: количество переводов в благотворительные фонды на протяжении последних двух лет растет. Так, в 2020 году россияне списали 330 млн бонусов, в 2021-м — 349 млн.

В 2021 году более двух тысяч тяжелобольных детей и взрослых получили медицинскую помощь, лечение, консультации, занятия со специалистами и технические средства реабилитации. Благотворительные переводы также помогают привлекать доноров для пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями и собирать вещевую помощь для семей в трудном положении.

Помочь благотворительным фондам можно через мобильные приложения СберБанк Онлайн и СберСпасибо, а также на странице акции «Бонусы на добрые дела». К программе лояльности СберСпасибо уже подключились такие фонды, как «Подари жизнь», «Русфонд», «Память поколений», «Огромное сердце», «Созидание», «Галчонок» и «Вклад в будущее».

«Одна из наших приоритетных целей — делать добрые дела доступнее. Для большого сегмента наших клиентов перевод бонусов на благотворительность уже стало устойчивой финансовой привычкой и команда СберСпасибо разделяет этот тренд. Сейчас с нами сотрудничают уже 7 крупных благотворительных фондов. Из года в год они чувствуют поддержку не только от клиентов, но и от бизнеса благодаря системе обмена и переводов бонусов от СберСпасибо», – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев.

Теги: #Сбербанк #благотворительность
Источник: Псковская Лента Новостей
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