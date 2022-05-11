Общество

В облздраве опровергли сведения об отсутствии противоэпилептических препаратов в аптеках Пскова

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора, опровергла сведения об отсутствии противоэпилептических препаратов в аптеках Пскова.

Фото: архив ПЛН

«С марта 2022 года из аптек города Пскова пропали жизненно необходимые противоэпилептические препараты — "Карбамазепин". Для каждого больного эпилепсией они индивидуальны, аналоги не применяются. В аптеках только разводят руками и не могут ответить, когда будут ближайшие поставки, ссылаясь на их производные», — посетовал местный житель.

Марина Гаращенко ответила, что лекарственный препарат «Карбамазепин» поступает в аптечные организации Пскова небольшими партиями. По ее словам, в настоящее время препарат можно приобрести в большинстве аптек розничной сети «Аптека – А», «Центральная городская аптека № 2» по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 16.

«Аптечные организации активно отслеживают появление препарата в предложениях поставщиков и делают заказы при первой возможности. В соответствии с данными, опубликованными на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ввод препарата в гражданский оборот производится регулярно. Препарат отпускает по рецепту врача», — подчеркнула председатель комитета.

Марина Гаращенко добавила, что страдающие эпилепсией имеют право на получение лекарственных препаратов (в том числе «Карбамазепина») на льготных условиях по федеральной (при наличии инвалидности) или региональной льготам.