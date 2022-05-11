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Общество

В облздраве опровергли сведения об отсутствии противоэпилептических препаратов в аптеках Пскова

15.05.2022 15:18|ПсковКомментариев: 0

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора, опровергла сведения об отсутствии противоэпилептических препаратов в аптеках Пскова.

Фото: архив ПЛН

«С марта 2022 года из аптек города Пскова пропали жизненно необходимые противоэпилептические препараты — "Карбамазепин". Для каждого больного эпилепсией они индивидуальны, аналоги не применяются. В аптеках только разводят руками и не могут ответить, когда будут ближайшие поставки, ссылаясь на их производные», — посетовал местный житель.

Марина Гаращенко ответила, что лекарственный препарат «Карбамазепин» поступает в аптечные организации Пскова небольшими партиями. По ее словам, в настоящее время препарат можно приобрести в большинстве аптек розничной сети «Аптека – А», «Центральная городская аптека № 2» по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 16.

«Аптечные организации активно отслеживают появление препарата в предложениях поставщиков и делают заказы при первой возможности. В соответствии с данными, опубликованными на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ввод препарата в гражданский оборот производится регулярно. Препарат отпускает по рецепту врача», — подчеркнула председатель комитета.

Марина Гаращенко добавила, что страдающие эпилепсией имеют право на получение лекарственных препаратов (в том числе «Карбамазепина») на льготных условиях по федеральной (при наличии инвалидности) или региональной льготам.

Теги: #псков #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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