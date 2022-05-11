Общество

Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине

Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Проводили в последний путь старшего прапорщика Александра Андреева, старшего прапорщика Виталия Васильева, прапорщика Юрия Богданова. Псковская область скорбит о своих павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.