Общество

О важности создания в сознании россиян «образа будущего» заявил писатель Николай Стариков

О важности создания в сознании россиян «образа будущего» на открытой встрече с молодежью, лидерами общественного мнения, деятелями культуры на тему «Перспективы и развитие Псковской области. Региональная специфика русской мечты» заявил политический и общественный деятель, писатель Николай Стариков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В качестве примера он привел события времен гражданской войны. «Почему в гражданской войне когда-то победили большевики? Потому что они простым языком плаката создали в сознании народа четкий образ будущего, который овладел умами большинства тогдашних граждан России. Люди понимали, ради чего они делают сверхусилия», – заявил литератор.

«Всегда сначала была идея - от создания энергетической системы страны до полета в космос. Движение "Русская мечта" стремится построить общество, в котором будут действовать такие большие идеи, тот образ будущего, которое мы хотим создать», – отметил Николай Стариков.

Напомним, открытая встреча прошла в Пскове 16 мая. Ее спикерами были московские и региональные эксперты движения «Русская мечта» – председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов, первый заместитель председателя Изборского клуба, предприниматель Олег Розанов, депутат Государственной Думы, экономист Михаил Делягин.