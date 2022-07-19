Общество

«Полыхающая» статистика

Каждый день в Псковской области горят то жилые дома, то бани, то автомобили. О статистике пожаров с начала года, причиненном ущербе, возгораниях в аномальную жару и о том, какую профилактическую работу проводят в регионе, в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Псковской области, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Антон Захаревский.

– Антон Николаевич, расскажите, какая статистика пожаров сложилась с начала года, и оцените ущерб.

– За 6 месяцев 2022 года на территории Псковской области зарегистрировали 2488 пожаров, в результате которых нанесен прямой материальный ущерб в размере 277 миллионов рублей. На пожарах, к сожалению, погибли 48 человек. Гибели детей допущено не было. В результате пожаров травмы получил 21 человек. Если брать общую картину, то у нас наблюдается снижение, по сравнению с прошлым годом, количества пожаров и случаев гибели людей.

– Назовите наиболее частые причины пожаров.

– Причинами являются, как обычно, неосторожное обращение с огнем — 2100 случаев от всех пожаров, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 170 случаев. Нарушения при эксплуатации печного оборудования также входят в группу основных причин. Остальные — поджоги, пожары на транспорте и так далее. Как всегда, катализатор — человеческий фактор.

– Ведется ли отдельно статистика причин возникновения «домашних пожаров»?

– Конечно, мы ведем такую статистику. Боле 70% пожаров происходит в жилом секторе, естественно. В жилых домах произошло 163 пожара, при которых погибли 36 человек, травмы получили – 8. В многоквартирных жилых домах случилось 68 пожаров, погибли 6 человек. Остальные объекты иного назначения – бани, хозяйственные постройки – в них произошло 146 пожаров, погибли 4 человека. Как я говорил ранее, основное количество пожаров происходит в жилом секторе.

– Аномальная жара как-то ухудшила ситуацию? Произошли ли какие-то чрезвычайные ситуации за последний месяц от повышенных температур? Природные пожары наблюдались?

– Работу по подготовке к пожароопасному периода мы, естественно, начинаем заблаговременно. То есть в январе, феврале, марте были проведены организационные мероприятия, была спланирована работа. За последний месяц у нас природных пожаров и чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было, то есть в период аномальной жары. Иными словами, она никак не повлияла на ситуацию. Во-первых, своевременно вводился в регионе особый противопожарный режим, там принимали дополнительные меры для граждан - запрет на посещение лесов, разведение костров и так далее. Данная профилактическая мера все-таки повлияла на граждан, удалось нам не допустить происшествий. Ну, плюс еще это сознательность самих граждан, которые все-таки понимают, что такое огонь.

– Получается, увеличения количества пожаров не было в этот период?

– Нет, в этот период не было такого всплеска, у нас шло как-то поэтапно. Увеличение количества пожаров начинается с палов травы. весной всплеск идет, естественно. Это ежегодные риски, скажем так. А потом все идет по утихающей. Но именно в этот пик, о котором вы говорите, пожаров допущено не было. Сотрудники полиции каждую дорожку в лесу не будут контролировать, чтобы не было нарушений запрета на посещение лесов, просто людей не хватит. Тем не менее за последний месяц не зарегистрировано ни природных пожаров, ни совершено поджогов.

– Какая работа по профилактике предупреждения пожаров проводится в Псковской области?

– Мы все прекрасно понимаем, что пожар проще предотвратить, чем его потушить. Но основная работа органов Государственного пожарного надзора - это профилактика пожаров. То есть мы ежедневно взаимодействуем с органами местного самоуправления, социальными работниками, с правоохранительными службами, волонтерами. У нас каждый день во всех муниципальных образованиях проводится профилактическая работа, в ходе которой до граждан доводится информация о соблюдении мер пожарной безопасности в быту. Также мы работаем с многодетными семьями, чтобы не было фактов пожаров по причине детской шалости. Кстати, по причине детской шалости у нас за последние пять лет количество пожаров уменьшилось.

В рамках детской оздоровительной кампании мы посещаем лагеря отдыха, разъясняем детям, что такое огонь, как нельзя себя с ним вести, что это опасная вещь. Скоро начнется работа в образовательных организациях. В первой декаде сентября во всех школах области будем проводить тренировки по эвакуации, то есть адаптировать детей после летних каникул к новому учебному году. Также у нас ежедневно ведется работа по профилактике пожаров: проводятся беседы, инструктажи, распространяются агитационные материалы.

– Буквально на днях вы отпраздновали 95-летие Государственного пожарного надзора. С какими результатами вы подошли к круглой дате?

– Сейчас показатели нашей основной деятельности – это проверка объектов. Данный показатель в этом году оценивать практически невозможно ввиду моратория на проверки, введенного постановлением правительства. Сейчас наши самые главные показатели – это снижение количества пожаров и снижение случаев гибели людей, детей. Это наша самая большая заслуга. Работа ведется, и это отрадно видеть.

Беседовала Мария Королёва