В России разрабатывают новую вакцину от клещевого энцефалита

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита на основе штамма вируса из коллекции Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Об этом сообщила журналистам руководитель лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Ирина Козлова.

Вакцины на основе мРНК - гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями (например, COVID-19). Преимущества мРНК-вакцин - относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена.

«Речь идет о мРНК-вакцине. Это экспериментальное исследование, которое проведено в институте Гамалеи, мы для этого института предоставили штаммы из нашей коллекции. <...> Они получили мРНК-вакцину и заключили ее в липидные наночастицы для доставки в организм, провели исследование на животных», - сказала она.

По словам Козловой, в ходе экспериментов на мышах ученых исследовали такие свойства вакцины, в частности способность к иммунному ответу, пишет ТАСС. Она отметила, что наибольшую эффективность показал вариант мРНК-вакцины, основанный на штамме «Красный яр-8», относящийся к дальневосточному подтипу вируса клещевого энцефалита. Он был получен в одном из районов Иркутской области.