В Великих Луках изъята поддельная купюра достоинством 1 000 рублей

Денежную купюру достоинством 1 000 рублей с признаками подделки обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкнота изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает: при обнаружении купюры с признаками подделки не пытайтесь избавиться от нее путем сбыта — это является преступлением. Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена банкнота, и незамедлительно обратитесь в полицию. Если вы стали свидетелем изготовления или сбыта поддельных денежных знаков, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников и сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102 или 112.