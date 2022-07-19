Общество

Развитие доступной среды обсудили в Пскове

Очередное заседание рабочей группы по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства на территории региона прошло в правительстве Псковской области 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Совещание прошло под руководством заместителя губернатора Василия Осипова. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти и члены областного отделения Всероссийского общества инвалидов. Были рассмотрены вопросы, связанные с организацией доступа и пользования маломобильными гражданами общественными территориями, а также доступность транспортной инфраструктуры и медицинской помощи для граждан с инвалидностью.

По итогу обсуждения участники договорились о проработке упрощенного алгоритма организации для маломобильных граждан специальных входных групп в многоквартирные дома и парковочных мест на придомовых территориях. В части продолжения развития доступной среды в общественном транспорте, на территориях аэропорта, автобусных станций и железнодорожных вокзалов региона поступил ряд предложений для разных категорий инвалидов. Они будут тщательно проработаны с участием специалистов профильных организаций.

Василий Осипов подчеркнул, что вопросы создания и развития доступной среды в Псковской области должны носить системный характер, а положительные примеры распространяться на вновь вводимые и ремонтируемые объекты жилищного, социального и дорожного строительства.