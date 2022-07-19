Общество

Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города

Мультимедийное шоу и праздничный фейерверк состоятся в Великих Луках в День города. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Приближается долгожданный и всеми любимый праздник – День города воинской славы Великие Луки. В этом году основные торжества пройдут 27 августа. Концепцию программы сейчас тщательно дорабатываем и обсуждаем, но я расскажу вам о самых основных и интересных моментах. По традиции, старт празднику будет дан у стен Свято-Вознесенского кафедрального собора», — отметил Николай Козловский.

Затем предполагается, что все действия переместятся в район акватории реки Ловати, где планируется организовать парад на воде. «Поясню почему. В июне нынешнего года исполнилось 350 со дня рождения императора всероссийского Петра Великого, и эту памятную дату мы отметим все вместе в День города. Великие Луки плотно связаны с Петром Первым. Исторически достоверно и установлено, что на начальном этапе Северной войны Петр Великий дважды посещал Великие Луки: в 1704 и 1706 годах с целью военного укрепления Великолукской крепости», — продолжил Николай Козловский.

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В День города также планируется, что на территории крепости будет организована работа реконструкторского лагеря времен Петра Первого, в котором будет множество тематических площадок, фотозон, гардеробных и монетный двор.