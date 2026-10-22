«Дневной дозор»: Нужен ли школьникам обязательный курс про ИИ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: « Нужен ли школьникам обязательный курс "ИИ и информационная безопасность"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 1 сентября 2027 года для учеников 5-11-х классов вводится обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В рамках дисциплины школьники изучат возможности искусственного интеллекта, а также связанные с его применением риски. Апробироваться новый курс будет уже со второй четверти текущего учебного года.

Если вспомнить, то в нашей стране чуть ли не каждый год вводятся какие-то новые дисциплины, и каждое нововведение порождает в родительском, педагогическом, да и в ученическом сообществах бурные дискуссии по поводу того, надо ли перегружать учебную программу. С одной стороны, искусственный интеллект развивается с невероятной скоростью. Ещё лет 5 назад о нём никто ещё не знал, а теперь его активно используют в самых разных сферах жизнедеятельности. С помощью ИИ ставят медицинские диагнозы и контролируют состояние почвы, составляют расписание поездов и ведут бухучет, управляют космическими спутниками и оценивают письменные работы учеников. И это далеко не все возможности искусственного интеллекта. Но каждое новшество несет в себе не только преимущества, но и угрозы.

С одной стороны, трудно поспорить с тем, современный человек должен уметь оперативно реагировать на вызовы, и молодежь надо предостерегать от всякого рода соблазнов и опасности. А с другой, невозможно на каждый вызов придумать новый школьный предмет и на каждый новый предмет найти преподавателей. Так нужен ли ученикам обязательный курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности? Не станет ли он дополнительной нагрузкой на учеников и учителей? И где достать специалистов, которые будут рассказывать школьникам про ИИ? Об этом – в программе «Дневной дозор».

Как ожидается, новый курс поможет школьникам узнать, как работает ИИ, какова его роль в разных сферах, а также о рисках и опасностях, которые несет современная информационная среда, включая ИИ. По мнению директора псковской гимназии №29 и депутата Заксобрания Псковской области Елены Синёвой, введение такого курса крайне важно: уметь пользоваться искусственным интеллектом – это требование времени. Что же касается опасений по поводу нехватки педагогов, которые смогут преподавать новый курс, Елена Синёва согласилась с их обоснованностью, но назвала целый ряд вариантов, откуда взять ресурсы.

«Мы не должны забывать о том, что искусственный интеллект — это все-таки инструмент, в том числе и в образовании, и нужно уметь им пользоваться. А для этого нужно учиться. И школа — это как раз то пространство, где этому можно научиться. Использовать искусственный интеллект не ради развлечения, а именно в помощь себе, в том числе для профессионального развития, если мы говорим об учителях. Что касается информационной безопасности, мы об этом уже несколько лет говорим, работаем в этом направлении. Существуют некоммерческие организации, а в рамках курсов информатики, информационных технологий и технологии (трудов) для мальчиков и девочек соответствующий материал уже включен в учебную программу. Поэтому здесь нужно дальше развиваться и совершенствоваться. Вы знаете, есть потребность в курсах — значит, будет возникать потребность и в учителях, которые будут их преподавать. Хочу сказать, что такие ресурсы мы все равно находим в школе. Это либо действующие учителя информатики и технологии, либо молодые педагоги-специалисты. Кстати, они очень сведущи в цифровой сфере, поэтому охотно идут на переподготовку и готовы включиться в преподавание такого курса. Кроме того, сегодня к нам приходят студенты-практиканты, которые проходят практику по воспитательной работе или по своему учебному предмету. И вот буквально недавно ко мне подошла студентка, которая готова взять на себя такой курс со следующего учебного года. Она даже хотела познакомиться с материальной базой школы, чтобы попробовать вести этот курс. Поэтому я считаю, что не нужно сразу говорить «нет». Нужно, наоборот, искать возможности».

Директор псковского планетария, учитель физики, астрономии, а в прошлом и информатики Владимир Колпаков считает новый курс очень нужным, но вводить его он предлагает не сейчас, а тогда, когда будет достаточное количество компетентных в этой теме педагогов.

«Вопрос как раз в специалистах, потому что их у нас нет. И вряд ли те, кто хорошо занимается искусственным интеллектом и зарабатывает на этом деньги, пойдут в школу рассказывать о нем. Их туда просто нечем привлечь. Поэтому я считаю, что это очень важно и нужно, но, скорее всего, не в таком виде, как собираются вводить. Потому что преподавать некому, а у детей и так огромная нагрузка. Тогда нужно убирать то, что не нужно, и готовить педагогов. Взять тех же специалистов, которые занимаются информационной безопасностью, чтобы они разработали курс для педагогов, сначала нормально обучили их, а уже потом педагоги передавали эти знания детям. Потому что сейчас зачастую сами педагоги остались на уровне технологий конца XX века и мало что в этом понимают. И если им просто дать какие-то методические материалы со словами: "Вот, пожалуйста, читайте", — толку от этого не будет».

Многие представители общественности традиционно опасаются, что каждая новая дисциплина в сфере школьного образования перегружает школьников. С этим не согласен депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Чем больше ребенок будет занят учёбой, тем меньше у него остаётся времени на безделье. В том числе и поэтому депутат поддерживает введение обязательного курса по ИИ и информационной безопасности. И с преподавателями нового курса, убежден он, проблем не будет.

«Это же тренд. И я не знаю, как правильно писать промпты, потому что многие не умеют пользоваться искусственным интеллектом. В нем есть как опасность, так и огромная сила, причем очень серьезная. Все возможности, которые он открывает, нужно уметь использовать. Почему бы не учить этому с малых лет? Жизнь такая, все меняется. Я двумя руками за. Что касается привлечения преподавателей, думаю, проблем нет, потому что сейчас все изучают искусственный интеллект. Жизнь меняется, все меняется, и нужно идти в ногу со временем, чтобы дети уже со школы понимали, о чем идет речь. Дело не в том, чтобы перегружать детей, но какие-то предметы придется убирать, а какие-то добавлять. Объективно, дети не смогут изучать все сразу. Хотя, знаете, в Китае дети уходят в школу в восемь утра, возвращаются в шесть вечера — они по десять часов учатся. Зато они не занимаются лишними делами. Все будут говорить, что детям нужно детство, но оно у всех по-разному заканчивается. Дети должны быть заняты. Поэтому пусть учатся, и ради Бога. Чем больше у нас будет образованных и грамотных ребят, тем лучше для нас».

Педагогу, методисту и депутату Псковской городской Думы Татьяне Пасман от такого рода инициатив, как эта (по ее же признаниям), хочется плакать, потому что это в очередной раз повлечет за собой «раздевание» школы и уничтожение того, что там пока еще теплится, ради чьей-то конъюнктуры. Новый курс, по ее убеждению, будет бесполезен, а те задачи, которые на него возлагаются, можно безболезненно решать в рамках действующих учебных планов.

«Я бы вообще не хотела видеть в школе отдельный курс с таким названием по одной простой причине: информационная безопасность — это явление, с которым нужно знакомить гораздо шире, чем просто изучать искусственный интеллект. Информационная безопасность — это обучение человека тому, как жить в целом в разных информационных полях, которые существуют сегодня, и попытка воздействовать на него так, чтобы это не превращалось для него в какую-то беду. Поэтому такое объединение, на мой взгляд, вообще некорректно. Оно не дает возможности полноценно вести курс по информационной безопасности, который, безусловно, не требует ни шести, ни семи лет обучения, а гораздо меньшего количества часов. Я думаю, что такой курс вполне может быть реализован в рамках разных предметов. Он не требует отдельной дисциплины. Вводить его в и без того перегруженной школе — значит просто продолжать уничтожать наше интеллектуальное будущее. Потому что вы понимаете, что это будет модно, и базовые предметы опять пойдут под нож. СанПиНы никому не разрешат проводить по 10–12 уроков в день и заниматься всем этим. Теперь о специалистах. Безусловно, сегодня таких специалистов нет, потому что никто не учит их в таком количестве и на таком уровне, чтобы они могли затем передавать эти знания школьникам. И если кто-то все-таки проявит политическую волю и введет этот курс, то, чтобы появились необходимые специалисты, потребуется, как вы понимаете, не год, не два и не три. Поэтому такие заявления, на мой взгляд, — это некая конъюнктура. Да, сейчас эта тема на слуху. Понятно, что кто-то жалуется, что дети используют искусственный интеллект, пишут с его помощью сочинения и так далее. И надо с этим что-то делать. Но это конъюнктура. И, извините, добавлю: это еще и определенная коммерческая конъюнктура, потому что мы прекрасно понимаем, что все ресурсы, связанные с искусственным интеллектом, бесплатны только на начальном этапе, пока они находятся на самом начальном уровне развития и только предлагаются пользователям. А потом все это стоит очень дорого».

Между тем, руководитель агентства интернет-маркетинга Coffee Studio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных убежден, что правительство России опоздало с введением обязательного курса про ИИ. Дети уже давно умеют пользоваться им гораздо лучше, чем их родители, и начинать их учить делать это правильно надо было еще с дошкольного возраста.

«Колонка "Алиса" — наверное, как только ребенок начинает говорить, уже есть дома, в семье, и он ею пользуется. И с ней тоже надо уметь правильно общаться, задавать правильные вопросы, понимать, что можно, а что нельзя. Поэтому нам от этого не уйти, мы должны уметь это делать уже с рождения. Учителя тоже должны уметь пользоваться искусственным интеллектом на подкорке. Если учитель или сотрудник не умеет пользоваться искусственным интеллектом, такого человека надо отправлять на обучение или увольнять. Вот и вся разница: мы уже должны уметь это делать. Искусственный интеллект активно рекламируют по телевидению, радио и так далее уже три года. Кто за эти три года так и не научился им пользоваться, тот уже неконкурентоспособен и неправильно обучает детей».

С тем, что детей надо учить пользоваться искусственным интеллектом с самых малых лет, согласен и начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Также, на его взгляд, не помешало бы преподавать такой курс и пожилым людям. Нашелся у Виталия Рахманова и ответ на вопрос, где найти специалистов, которые будут этот курс преподавать.

«Я, безусловно, поддерживаю инициативу министерства просвещения о введении обязательного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". Более того, я считаю, что его нужно вводить не с пятых классов, а, возможно, даже начиная с дошкольного образования — с того времени, когда наши дети впервые начинают осваивать гаджеты. А на сегодняшний день это уже возраст 3–5 лет. Мир изменился, и хотим мы этого или нет, искусственный интеллект плотно вошел в нашу жизнь. И здесь либо вы его понимаете, знаете, как его можно применять, как с ним обращаться и какие риски он несет, либо вы этого не знаете и тогда находитесь под постоянной угрозой. Более того, я считаю, что такие курсы нужны не только детям и школьникам, но и взрослому, в том числе старшему поколению. Нужно создавать и вводить подобные курсы, чтобы люди тоже развивали критическое мышление и точно знали, какие возможности и опасности таит в себе искусственный интеллект. Что касается нагрузки на специалистов и того, где их искать, то здесь, как бы парадоксально это ни было, сам искусственный интеллект, я уверен, отлично справится с тем, чтобы рассказать о себе в разных формах для той или иной возрастной группы. То есть с помощью ИИ можно создавать четкие курсы по искусственному интеллекту и наглядные пособия, которые будут объяснять нужную информацию в подходящей для конкретной аудитории форме».

Большинство наших собеседников поддерживают введение в школах обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность», а некоторые даже считают, что Минпросвещения с этой идеей опоздало, и детям надо с молодых ногтей разъяснять, что такое ИИ, зачем он нужен и как им пользоваться безопасно. Трудно поспорить с тем, что в цифровом веке искусственный интеллект все увереннее входит в самые разные сферы нашей жизни. Но в этом плане ИИ двуличен: он может быть как помощником, так и врагом. Он способен выполнить за тебя большую часть работы, а может оказать медвежью услугу. И для того, чтобы от искусственного интеллекта был только положительный эффект, надо уметь правильно им пользоваться. Но надо ли для этого вводить отдельный курс в школе и тем самым еще больше перегружать школьников и учителей? И надо ли так сильно акцентировать на ИИ внимание, если уже сейчас многие школьники не умеют учиться без его помощи?

Татьяна Иванова