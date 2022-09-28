Общество

Более 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

174 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 123 009 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 178 пациентов, всего – 119 171. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 912 человек.

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков - 40064/49

Великие Луки - 18082/9

Бежаницкий район - 1569/2

Великолукский район - 2827/1

Гдовский район - 2166/6

Дедовичский район - 3019/0

Дновский район - 972/5

Красногородский район - 1105/3

Куньинский район - 1036/3

Локнянский район - 1183/0

Невельский район - 5536/2

Новоржевский район - 1317/2

Новосокольнический район - 3271/2

Опочецкий район - 3760/8

Островский район - 6017/5

Палкинский район - 1239/0

Печорский район - 2883/1

Плюсский район - 1932/1

Порховский район - 4459/41

Псковский район - 9599/13

Пустошкинский район - 1513/0

Пушкиногорский район - 1737/2

Пыталовский район - 1887/2

Себежский район - 2969/9

Стругокрасненский район - 2077/8

Усвятский район - 744/0.