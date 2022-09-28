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Общество

Более 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

28.09.2022 14:18|ПсковКомментариев: 0

174 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 123 009 раз, сообщает официальный Telegram-канал области. 

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 178 пациентов, всего – 119 171. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 912 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

Псков - 40064/49
Великие Луки - 18082/9
Бежаницкий район - 1569/2
Великолукский район - 2827/1
Гдовский район - 2166/6
Дедовичский район - 3019/0
Дновский район - 972/5
Красногородский район - 1105/3
Куньинский район - 1036/3
Локнянский район - 1183/0
Невельский район - 5536/2
Новоржевский район - 1317/2
Новосокольнический район - 3271/2
Опочецкий район - 3760/8
Островский район - 6017/5
Палкинский район - 1239/0
Печорский район - 2883/1
Плюсский район - 1932/1
Порховский район - 4459/41
Псковский район - 9599/13
Пустошкинский район - 1513/0
Пушкиногорский район - 1737/2
Пыталовский район - 1887/2
Себежский район - 2969/9
Стругокрасненский район - 2077/8
Усвятский район - 744/0. 

Теги: #регион60 #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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