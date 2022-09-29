Общество

Артур Гайдук: После отмены ковидных выплат зарплата работников «скорой помощи» упала до минимума

После отмены ковидных выплат зарплата работников Псковской станции скорой медицинской помощи упала до минимума. Об этом сообщил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на сессии регионального парламента 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новости.

«После отмены ковидных выплат зарплата работников упала до критического минимума. Фельдшер высшей категории около 20 тысяч на 1,5 ставки получает. Это примерно 250 рабочих часов в месяц. Это ежедневная работа без выходных. Администрация довела до 30 тысяч премиальными в последний месяц», - рассказал он.

Артур Гайдук отметил, что многие бригады СМП сейчас состоят из одного фельдшера. «В одиночку реанимационные мероприятия провести невозможно. Денег, поступающих от системы обязательного медицинского страхования (ОМС), не хватает. Нагрузка огромная, оплата маленькая, люди уходят. За счет средств ФОМС это прервать невозможно. Нужно выделять средства на финансирование скорой помощи», - резюмировал депутат.