Общество

Четыре заявки подали от Псковской области на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Четыре заявки подали от Псковской области на всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня в режиме ВКС присоединился к работе подкомиссии федеральной конкурсной комиссии всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Мы рассматривали материалы по номинации "Обратная связь". В конкурсную комиссию поступило 277 заявок из 64 регионов. В числе участников заседания были представители минэкономразвития (ведомство с 2021 года является координатором конкурса) и Общенациональной ассоциации ТОС», - рассказал депутат.

Конкурс проходит по пяти номинациям, на данном этапе идет рассмотрение заявок из регионов. От Псковской области поступило 4 заявки. Имена победителей и призеров будут объявлены до 15 октября.

В этом году призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» составляет 900 млн рублей. Победители из числа городских и муниципальных округов и городских поселений получат гранты в размере от 10 млн до 50 млн рублей, а из сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей.