Общество

Не включать в одну розетку два электроприбора посоветовали псковичам

Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревателей призвали жителей Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

При эксплуатации электрического обогревателя:

следует пользоваться обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном (указанном в техническом паспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов;

в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть «короткое замыкание» и, как следствие, пожар;

уходя из дома даже на несколько минут необходимо выключать все электроприборы из розеток.

При эксплуатации отопительной печи:

возле нее не должны находиться сгораемые материалы и предметы;

дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;

следует топить печку всегда с закрытой дверцей;

очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода;

предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается;

ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее);

золу из топки необходимо утилизировать в безопасное место.

«Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой», – напомнили в МЧС.

При эксплуатации газового котла следует помнить: кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом, существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуется использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.

«Если, войдя в помещение, вы ощущаете запаха газа, не включайте свет, не зажигайте спички – это опасно», – добавили сотрудники ведомства.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:

немедленно прекратить его использование;

перекрыть краны, открыть окна;

вывести людей из загазованной зоны и организовать ее охрану (проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение);

вызвать аварийную газовую службу.

Также не следует использовать газовые плиты для обогрева помещений, отметили в ведомстве.

Если по какой-либо причине пожар все-таки возник, необходимо сразу же звонить по телефонам: 01, 101 или 112. Постараться как можно быстрее покинуть горящее помещение, помочь выйти из опасной зоны маленьким детям и старым людям. Покидая горящее помещение, обязательно закрыть за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее.

«Дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью», – уточнили в ведомстве.