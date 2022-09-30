Не включать в одну розетку два электроприбора посоветовали псковичам

Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревателей призвали жителей Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.
При эксплуатации электрического обогревателя:
При эксплуатации отопительной печи:
«Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой», – напомнили в МЧС.
При эксплуатации газового котла следует помнить: кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом, существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуется использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.
«Если, войдя в помещение, вы ощущаете запаха газа, не включайте свет, не зажигайте спички – это опасно», – добавили сотрудники ведомства.
При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:
Также не следует использовать газовые плиты для обогрева помещений, отметили в ведомстве.
Если по какой-либо причине пожар все-таки возник, необходимо сразу же звонить по телефонам: 01, 101 или 112. Постараться как можно быстрее покинуть горящее помещение, помочь выйти из опасной зоны маленьким детям и старым людям. Покидая горящее помещение, обязательно закрыть за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее.
«Дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью», – уточнили в ведомстве.