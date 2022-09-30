Общество

Партию зараженных саженцев олеандра выявили на госгранице в Псковской области

Партию зараженного олеандра выявили на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

12 саженцев декоративных деревьев итальянского происхождения следовали из Литвы в адрес общества с ограниченной ответственностью в Москве. Инспектор ведомства проводил карантинный фитосанитарный контроль в партии саженцев на складе временного хранения в Псковской области. В результате в растениях обнаружились живые пупарии, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория провела лабораторную экспертизу и установила, что подкарантинная продукция заражена табачной белокрылкой (Bemisia tabaci Genn.), включенной в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС.

Растения на территорию Российской Федерации не пропустили. На основании принятого собственником решения груз подлежит уничтожению.