Общество

Псковское отделение ЛДПР предлагает ужесточить наказание за спам-звонки

Псковское региональное отделение ЛДПР предлагает ужесточить наказание за спам-звонки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков направил обращение председателю областного Собрания депутатов Александру Котову. В нем он просит рассмотреть на сессии областного парламента проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи». Предлагается выйти с такой законодательной инициативой в Государственную Думу РФ.