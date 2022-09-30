Псковское отделение ЛДПР предлагает ужесточить наказание за спам-звонки

Псковское региональное отделение ЛДПР предлагает ужесточить наказание за спам-звонки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков направил обращение председателю областного Собрания депутатов Александру Котову. В нем он просит рассмотреть на сессии областного парламента проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи». Предлагается выйти с такой законодательной инициативой в Государственную Думу РФ.
«Сегодня трудно представить человека, не пользующегося мобильным телефоном. Однако некоторые компании занимаются обзвоном граждан, пытаясь привлечь новых клиентов предложениями, которые не всегда соответствуют действительности. Не обошли спам-звонки сферу обслуживания, а также кредитные и микрофинансовые организации. Хочу напомнить, что практика спам-звонков не только противозаконна, но и создает благоприятные условия для телефонных мошенников. К примеру, они могут использовать для обогащения обрывки фраз из голосовой записи с жертвой. Поэтому мы и предлагаем законопроект, который ужесточит меры ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи», - пояснил Антон Минаков.