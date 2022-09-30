Общество

Подъём заболеваемости коронавирусом фиксируется в Великих Луках

Подъём заболеваемости коронавирусом фиксируется в Великих Луках. По официальным данным, соответствующий диагноз за семь дней в городе поставили 160 раз. Об этом глава Великих Лук Николай Козловский рассказал в своем еженедельном обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Всего за время пандемии в Великих Луках выявлено 18 703 случая заражения COVID-19.

«Эпидемиологи настоятельно рекомендуют не откладывать проведение вакцинации и ревакцинации на более позднее осеннее время, когда возможен традиционный подъём заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, включая, грипп», - отметил глава города.

Жители Великих Лук могут пройти вакцинацию на базе поликлиник №1 и №3, а также в стационарно-выездном пункте в торговом центре «Апельсин» (с пн по пт – с 11:00 до 18:00, в выходные – с 11:00 до 14:00). Также по заявкам от работодателей работает выездная бригада.

На данный момент, по данным Великолукской межрайонной больницы, вакцинировано против коронавирусной инфекции первой аппликацией 42 115 человек, двумя – 37 557. Ревакцинацию прошли 11 224 жителя города.