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Общество

Врач дала рекомендации пожилым россиянам по употреблению молока

01.10.2022 17:21|ПсковКомментариев: 0

Главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина порекомендовала пожилым людям употреблять молочные продукты с пониженной жирностью.

Несмотря на все полезные свойства молочных продуктов, в частности, легко усваиваемого белка, людям в преклонном возрасте следует обращать внимание на жирность товара, посоветовала специалист в интервью с РИА Новости.

«Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов», — уточнила Рунихина.

Гериатр подчеркнула, что в них содержится достаточное количество белка и они могут войти в дневной рацион пожилого человека. Она также напомнила о вероятности индивидуальной непереносимости молочных продуктов, но, как отметила врач, пациенты в таком возрасте уже сами осведомлены о личных особенностях своего организма.

Теги: #здоровье #молоко #пожилые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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