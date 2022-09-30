Общество

Врач дала рекомендации пожилым россиянам по употреблению молока

Главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина порекомендовала пожилым людям употреблять молочные продукты с пониженной жирностью.

Несмотря на все полезные свойства молочных продуктов, в частности, легко усваиваемого белка, людям в преклонном возрасте следует обращать внимание на жирность товара, посоветовала специалист в интервью с РИА Новости.

«Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов», — уточнила Рунихина.

Гериатр подчеркнула, что в них содержится достаточное количество белка и они могут войти в дневной рацион пожилого человека. Она также напомнила о вероятности индивидуальной непереносимости молочных продуктов, но, как отметила врач, пациенты в таком возрасте уже сами осведомлены о личных особенностях своего организма.