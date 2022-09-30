Общество

«Скромный Млечный Путь» снял на видео житель Пскова

Млечный Путь в небе над Псковской областью снял на видео фотограф-любитель из Пскова Михаил Прохоренко. Ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоренко / «ВКонтакте»

«Очень скромный Млечный Путь, неуверенно выглядывающий из-за пятиметрового дикого можжевельника. Дело в том, что в древности люди смотрели на Млечный Путь и выдумывали о нем всякие небылицы. Вот и сложился у нашей галактики комплекс неполноценности: кому приятно будет, если его сравнят с жидкостью, расплесканной по неосторожности на небесном своде? Однако, чем чаще с осознанием сущности Млечного Пути мы будем его фотографировать, тем краше он будет перед нами выступать!» - прокомментировал свое видео Михаил Прохоренко.

Он отметил, что планирует снять еще одно видео в этом же месте. «К можжевельнику этому я еще вернусь, когда рябинки за ним сбросят листву, обнажив на сто процентов превосходство этого красавца!»

Ранее фотограф-любитель запечатлел Млечный Путь на фоне борщевика.